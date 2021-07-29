Adli tatil ne zaman bitecek? İşte adli tatilin bittiği tarih

Yargı camiasının toplu izne çıktığı adli tatil 2021 Temmuz ayında başlayıp Ağustos ayı sonunda bitecek. Hukuk alanında ve yargıda işi olan birçok vatandaş 2021 yılında adli tatilin ne zaman sona ereceğini ve mahkemelerin normal işleyişe döneceğini merak ediyor. İşte, adli tatilin bittiği tarih...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri net şekilde ilan edilmiş durumda.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadelerine yer veriliyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ MAHKEMELER AÇIK?

Adli tatil süresince; adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları inceleyecek. Diğer davalara yeni adli yıla kadar ara verilecek.

Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet ise sadece "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.

Yargıtay'da ise ceza ve hukuk adlı iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Anayasa Mahkemesi ise her yıl olduğu gibi bu yıl da adli tatil kapsamına girmiyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILACAK?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 103. maddesinde adli tatil sürecinde görülecek davalar şunlar olarak sıralanıyor;

İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

Çekişmesiz yargı işleri.

Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a gönderilmesi işlemleri de yapılır.