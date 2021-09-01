Adli tatil ne zaman bitiyor? Yeni adli yıl ne zaman başlıyor?

20 Temmuz tarihinde başlayan adli tatil boyuncu acil durumlar haricinde pek çok adli işlem askıya alındı, acil nitelik taşıyan davalar ise adliyelerdeki nöbetçi mahkemelerde görüldü. Askıya alınan adli işlemler ise 2021-2022 adli yılının başlamasının ardından kaldığı yerden devam edecek.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Adli tatil 20 Temmuz tarihinde başladı. Yüksek yargı organları Yargıtay ve Danıştay da adli tatil süresince nöbetçi heyetler görev yaptı. Diğer yandan Anayasa Mahkemesi’nde tatil yapılmadı.

Acil durum teşkil eden mahkemeler ise adliyelerdeki nöbetçi mahkemelerde görüldü.

Adli tatil 31 Ağustos 2021 tarihi itibariyle sona erdi.

YENİ ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021-2022 adli yılı 1 Eylül tarihi itibariyle başlıyor ve her yıl olduğu gibi yeni adli yıl düzenlenen törenin ardından başlıyor. Yargıtay Başkanlığı tarafından düzenlenecek açılış tören bu yıl Yargıtay Başkanlığının yapımı tamamlanan yeni hizmet binasının açılış töreni de olacak. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu birer konuşma yapacak.