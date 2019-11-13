İstanbul Karaköy’de ofisin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümü gizemini koruyor. Ölümüne ilişkin yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor.

Polis Le Mesurier’i son gören kişi olan eşi Emma Winberg’in ifadesine başvurdu. Tırnaklarının arasından doku örnekleri de alınan Emma Winberg polise verdiği ifadede o geceyi ve öncesini anlattı.

"15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söyledi"

Emma Winberg:

“2-3 gün önce Adalar’daki evde aşırı strese bağlı rahatsızlığı nedeniyle iğne ve ilaç tedavisi aldı. Sağlık kuruluşuna yakın olmak için bu adrese geldik. Akşamüstü eski bir arkadaşımızla görüştük. 19.00 sıralarında eve geldik ve bir daha dışarı çıkmadık. Bulunduğumuz binanın kapısında şifreli sistem mevcut ve şifreyi ikimizin dışında kimse bilmiyor. Eşim 02.30’da uyku ilacı aldı ve yattı. Ben 04.30’da yatak odasına gittiğimde eşim uyandı. Bana uyku hapı isteyip istemediğimi sordu. Ben de isteyince hap ve suyu getirdi. İçtim ve beraber uyuduk. Saat 05.30-06.00 sıralarında kapının dışarıdan polis tarafından çalınması üzerine uyandım. Eşimi görmemem üzerine 3. katta açık olan pencere camından baktığımda onu yerde yatar halde gördüm. Olaydan yaklaşık 15 gün önce bana intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti.”

Sıkı güvenlik

Hürriyette'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre; Yaklaşık 5 yıl önce Türkiye’den oturma izni alan Le Mesurier’in asıl ikâmeti Büyükada’da. Beyoğlu’ndaki binada ise Mayday Arama Kurtarma Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Şirketi ile Mayday Rescue Vakfı bulunuyor. Le Mesurier vakfın çalışmalarını 2008 yılında Irak’ta tanıştığı İsveç vatandaşı ikinci eşi Emma Winberg ile buradan yürütüyordu. Sarmaşıklarla çevrili binada herhangi bir tabela bulunmuyor. Binanın 3 farklı noktasında kamufle edilmiş halde 3 kamera yer alıyor. Kapı zili de kameralı. İçeri girenler ikinci bir kapıdan da geçiyordu. Eve sipariş getiren kebapçının anlatımına göre o kapı da parmak iziyle açılıyordu.

"İlk etapta cinayet gibi gözüküyor"

Le Mesurier’in öldüğü sokakta inceleme yapan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi: “Ceset duvar dibine yaklaşık 5 metre uzakta bulunmuş. Otopside iç kanama olup olmadığı ortaya çıkacak. İlk etapta cinayet gibi gözüküyor. 1 yıl önce evlendiği bir kadın var. Onun üzerinde yoğunlaşmak lazım. Türk makamlarının normal bir ifade işleminden sonra hemen yurtdışına çıkış iznini vermemesi gerekiyor.”

Arkadaşlarına göre ölümü şüpheli

James Gustaf Edward Le Mesurier Suriye’deki insani yardım çalışmalarıyla tanınıyor. İngiltere’deki Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi’nden mezun Le Mesurier ile geçmişte orduda görev yapan Hamish de Bretton-Gordon, arkadaşıyla 6 hafta önce İstanbul’da görüştüğünü ve ‘intihar edecek’ ruh haline sahip bir kişi izlenimi vermediğini ifade etti. Konuşmalarında arkadaşının ‘Suriye’de Beyaz Baretliler’e ilişkin yürütülen kara propaganda kampanyasından bahsettiğini’ söyleyen Gordon’a göre, ölümü şüpheli.

15 yıllık bir tecrübeye sahip

Singapur doğumlu Le Mesurier, İngiltere’nin en önemli askeri okullarından Sandhurst’tan mezun olduktan sonra Kuzey İrlanda, Bosna ve Kosova’da askeri görevlerde bulundu. Le Mesurier’in askeri kariyeri bırakarak insani yardım çalışmalarına kendisini adadığını söyleyen Gordon, Suriye’ye yönelik yardım çalışmaları başlatma nedeninin 2013-2014 yıllarında uluslararası toplumun Suriye halkı için adım atmaması olduğunu söylüyor. Arkadaşının anlatımına göre ailesi de asker olan Le Mesurier, bu yüzden Suriye’ye yönelik çalışma kararı aldı. 2000’li yılların başında ordudan ayrılan Le Mesurier insani yardım konusunda yaklaşık 15 yıllık bir tecrübeye sahip.

Kraliçeden nişan

2013 yılında Suriye’de yerel acil yardım gruplarının kurulmaya başlamasının ardından bu örgütlerin tek çatı altına toplanması bir gereklilik olarak görülüyordu. Le Mesurier’in en önemli katkısı, yerel grupların işler bir hale getirilmesi oldu.

Beyaz Baretliler örgütüne benzer şekilde 2014 yılında Le Mesurier tarafından kurulan Mayday Rescue Vakfı, Suriye’deki yerel acil durum gruplarının uluslararası maddi yardıma kavuşmasını sağladı. 2014 yılında kurulan Mayday Rescue Vakfı, Lübnan ve Mogadişu gibi ülkelerde faaliyet gösterse de vakfın odak noktası Suriye’deki insani krizdi. Birleşmiş Milletler, ABD, Danimarka, Almanya, Hollanda, İngiltere’den insani yardım alan Mayday Rescue Vakfı, 2015’te İstanbul’da bir ofis kurmuştu. Le Mesurier, 2016’da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’ten Britanya İmparatorluğu nişanı almıştı.

İngiltere: Yakından izleyeceğiz

İngiltere’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Karen Pierce, İngiltere’nin soruşturmayı çok yakından izleyeceğini ve Le Mesurier’in ‘gerçek bir kahraman’ olduğunu söyledi. Pierce, Le Mesurier’in ‘ajan’ olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını da ifade etti. İngiliz Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat ise Le Mesurier’in Rusya tarafından hedef gösterildiğini iddia ederek, “İnsan haklarını savunma konusunda yaptığı kahramanca çalışma ona pek çok düşman kazandırdı. Rus yetkililer onu sık sık terör örgütleriyle ilişkili olmakla suçladı” dedi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün yaptığı açıklamada ise “James Le Mesurier’in ölüm haberi karşısında derin üzüntü duyduk. Bu zor zamanlarında ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Rusya: Anlam veremedik

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ise İngiliz medyasının ‘Le Mesurier’in ölümünün Rusya ile ilişkilendirmesine anlam verilemediği’ belirtildi.

Suriye hükümeti ve Rusya, Beyaz Baretlileri yabancı güçlerin ajanları olarak nitelendiriyor.

Emma Hedvig Adli Tıp Kurumu’na geldi

James Gustag Edward Le Mesurier’in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber ve beraberindeki 3 kişi cenaze işlemleri için 08.30 sıralarında Adli Tıp Kurumu’na geldi.

Girişte yüzünü eşarpla gizlemeye çalıştığı görülen Winber, cenazenin alınması için yetkililerle görüştü. Bir süre kurumun içerisinde kalan Winber, yetkililere eşinin tabutunun üzerine konulmak üzere çiçek verdiği görüldü.

Tekrar ifade verdi

Bir süre Adli Tıp Kurumu’nda kalan Winber yapılan işlemlerin ardından buradan lüks bir araçla ayrıldı.

Emma Winber Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde tekrar ifade verdi.

Rapor tamamlandı: Genel bedensel tramvaya bağlı ölüm

James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu’nca ölüm raporu hazırlandı. Hazırlanan ilk raporda Le Mesurier’in vücudunda darp ve cebir izine rastlanmadığı kaydedildi.

Le Mesurier’in vücudundaki izlerin düşme sonucu olduğu değerlendirilen raporda, ölümün genel bedensel tramvaya bağlı olduğu yer aldı.

Adli Tıp kurumunca hazırlanan ilk raporla intihar ihtimalinin güçlendirdiği kaydedildi.

Cenazesi alındı

James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Cenazenin ülkesine gönderilmek üzere havalimanına götürüldü.

#olayıngeçmişi

11 Kasım saat 05.30 sıralarında Karaköy Kılıç Ali Paşa Cami görevlileri caminin yan tarafında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.





Görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.





Cesedin yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edildi.





Ceset ilk incelemeler sonrası otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.





Yapılan incelemede cesedin Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu tespit edildi.





48 yaşındaki Le Mesurier'in şüpheli ölümü, polis kayıtlarına 'yüksekten düşme' olarak geçti.





İstanbul Valiliği, "Beyoğlu Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesinde, bugün sabah saatlerinde meydana gelen, İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler Adli Tıp Kurumu'nda devam etmektedir" denildi.





Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, Le Mesurier'in ölümüne ilişkin, "İlk etapta cinayet gibi gözüküyor. Olay yerine baktığımızda çok alçak olduğunu görüyoruz. İntihar edilecek bir yer gibi görünmüyor" dedi.





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