Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alım ilanı yayınlandı. Peki, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel başvuruları nasıl yapılır? İşte Adli Tıp Kurumu başvuru şartları ve ilanın detayları…

Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Tıp Kurumu’nun Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere biyolog, kimyager, büro personeli, hizmetli, şoför, teknisyen, hemşire, laborant, infaz ve koruma memuru, sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni kadrolarında sözleşmeli personel alınacak.

Hemşire, Biyolog ve kimyager pozisyonlarına başvuru yapacak adayların en az lisans mezunu olmaları ve 2018 yılı KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almaları gerekiyor.

Büro personeli, laborant ve sağlık teknikeri kadrolarına başvuru yapacak adayların en az önlisans mezunu olmaları ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almaları gerekiyor.

Hizmetli, şoför, teknisyen ile infaz ve koruma memuru kadrolarına başvuru yapacak adayların KPSS P 94 puan türünden 720 almaları gerekiyor.

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BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular Adli Tıp Kurumu’nun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecek.

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Başvurular 26 Ağustos 2019 günü saat 10.00'da başlayıp, 06 Eylül 2019 günü saat 17.00 itibarıyla sona erecek. Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSS P3, KPSS P93 veya KPSS P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralamaları yapılacak. Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun resmi internet sitesinden yayınlanacak. İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Bahçelievler’de bulunan merkez binasında yapılacak.