Adli tıp uzmanının seri katil iddiaları asılsız çıktı! Açığa alındı
İngiltere'de 5 yaşlı çiftin ölümünün seri katil kaynaklı olduğunu belirten adli tıp uzmanı, asılsız iddiaları nedeniyle halkı paniğe sevk etmekten açığa alındı.
07 Haziran 2021, Pazartesi 11:17 Son Güncelleme:
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İngiltere'de kıdemli adli tıp doktoru Stephanie Davies, 1996 ve 2011 yılları arasında ölü bulunan 5 çiftin ortak noktası olduğunu savunuyordu. Geçen yıl 5 vakada da aynı seri katil izinin olduğunu söyleyerek 179 sayfalık bir rapor sundu.
Bu rapor ülkede geniş yankı uyandırdı. Başka yaşlı çiftlerin öldürülmemesi için de seri katilin bulunması çağrısında bulundu. Ancak raporun üzerinde gizlilik kararı vardı. Rapordaki iddiaların tekrar kontrol edilmesi gerekti.
İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI
Bu süreçde Davies ABD'den de teklif aldı. Çözülmeyen eski bir davaya danışmanlık yapması istendi. İngiltere'de süren 7 aylık soruşturma sonunda Davies'in iddia ettiği bulgulara rastlanmadı. Ölümlerin aile içi cinayet olduğu belirlendi.
Tutarsız bir raporu sızdırmak ve kahramanlığa soyunmakla suçlanan Davies, görevden uzaklaştırıldı. Hakkında gizliliği ihlal ve görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı.