İngiltere'de kıdemli adli tıp doktoru Stephanie Davies, 1996 ve 2011 yılları arasında ölü bulunan 5 çiftin ortak noktası olduğunu savunuyordu. Geçen yıl 5 vakada da aynı seri katil izinin olduğunu söyleyerek 179 sayfalık bir rapor sundu.

Bu rapor ülkede geniş yankı uyandırdı. Başka yaşlı çiftlerin öldürülmemesi için de seri katilin bulunması çağrısında bulundu. Ancak raporun üzerinde gizlilik kararı vardı. Rapordaki iddiaların tekrar kontrol edilmesi gerekti.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Bu süreçde Davies ABD'den de teklif aldı. Çözülmeyen eski bir davaya danışmanlık yapması istendi. İngiltere'de süren 7 aylık soruşturma sonunda Davies'in iddia ettiği bulgulara rastlanmadı. Ölümlerin aile içi cinayet olduğu belirlendi.

Tutarsız bir raporu sızdırmak ve kahramanlığa soyunmakla suçlanan Davies, görevden uzaklaştırıldı. Hakkında gizliliği ihlal ve görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı.