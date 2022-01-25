Türkiye Adliye çıkışındaki kavga can aldı!

Adliye çıkışındaki kavga can aldı!

Türkiye

Adliye çıkışındaki kavga can aldı!

Diyarbakır Adliyesi'nde görülen dava sonrası çıkışta iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden Serkan Garlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 10 kişiden 7’si serbest bırakılırken, 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

25 Ocak 2022, Salı 12:12 Son Güncelleme:
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Adliyesi'nin karşısındaki Lise Caddesi'nde meydana gelen olayda, aralarındaki husumet nedeniyle davalık olan Garlı ve Bekmezcioğlu ailelerinin bireyleri duruşma çıkışı tartıştı. 


Polis ekipleri araya girerek tarafları uzaklaştırdı. Ancak bir süre sonra taraflar yeniden karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. 

Pompalı tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 kişi gözaltına alındı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan Serkan Garlı, bugün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şüphelilerden 7’si emniyetteki işlemlerinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakılırken, 3 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Burak EMEK/DHA

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