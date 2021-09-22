Türkiye Adliyede şok! Tutuklandığını duyunca pencereden atladı

Adliyede şok! Tutuklandığını duyunca pencereden atladı

Türkiye

Adliyede şok! Tutuklandığını duyunca pencereden atladı

Ankara Adliyesi'nde hakkında tutuklama kararı verilen sanık, 2. kattaki salonunun penceresinden atladı.

22 Eylül 2021, Çarşamba 16:44 Son Güncelleme:
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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı Mersin'deki duruşmada hakkında tutuklama kararı verilen sanık, Ankara Adliyesi'nin 2. katındaki salonunun penceresinden atladı.


Alınan bilgiye göre, Serdar P, yaralama suçundan yargılandığı Mersin'de görülen duruşmaya SEGBİS ile Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi salonundan bağlandı.

Serdar P, duruşma sonunda hakimin tutuklama kararını okuduğu sırada 2. kattaki salonun açık penceresinden atladı. Adliyenin C kapsının yanındaki zemine düşen sanık, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Serdar P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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