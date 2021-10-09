Adliyeye girerken firar etti, kamyonet kasasında yakayı ele verdi
İstanbul'da adliyeye gireceği sırada polislerin elinden firar eden kişi 500 metre ileride kamyonet kasasında yakalandı.
09 Ekim 2021, Cumartesi 15:57 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Polis ekipleri, gözaltına aldıkları bir şüpheliyi, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye getirdi. Şüpheli, adliye girişinde polislerin elinden kurtularak, kaçtı.
Polis ekipleri Firar eden kişinin peşinden koştu. Şüpheli, adliyeye 500 metre mesafede bulunan Kamyonet kasasında yakalandı. Şüpheli tekrar adliyeye götürüldü.
DHA