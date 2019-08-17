Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'nden bugün geçilen ilanda "2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, Üniversitemiz çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır." diye belirtildi.

İlan sonrası adaylar istenilen belgeleri ve şartları araştırmaya başladı.

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