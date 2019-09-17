Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Silivri'de başlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davanın ilk duruşmasına Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna'nın da aralarında bulunduğu 261 tutuklu ve 29 tutuksuz sanık katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan Adnan Oktar, hakkındaki iddiaların tamamının boş olduğunu öne sürerek, “İddiaların boş olduğunu tüm Türkiye biliyor. İngiliz derin devletinin yıllardan beri Türkiye’ye karşı oynadığı oyun var. Benim arkadaşlarımın hepsi aklı başında insanlar. Biz çıldırdık mı hepsi uydurma. Deliller var ama bunların hiçbiri itibar edilecek deliller değil. Çıldırdık mı, oturup terör örgütü kuracağız. Arkadaşlarımızın hepsi aklı başında. Tüm bölgeyi Hristiyanlık'la kaplamayı düşünüyorlar. Bu oyunun etkili önleyicisi olarak beni gördükleri için beni hedef aldılar” dedi.

ADNAN OKTAR: BUNLAR İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN OYUNU

Savunmasına başlayan Adnan Oktar, suçlamaları kabul etmeyerek "Bunlar İngiliz derin devletinin oyunu" dedi.

Çevresindeki kadınlarla ilişkini tasvir eden Oktar, "Ben bana bağlı gruptaki kadınları Allah aşkı ile sevdim. Kötü bir niyetim olmadı, yazılanların hepsi iftira" ifadelerini kullandı.

“KADINA İHTİYACIM VARSA KADIN BULURUM”

Aleyhine ifade veren kişilerin tehdit edildiğini öne süren Oktar, “Ben henüz 10 -12 yaşındaki kızı niye kucağıma alayım. Kadına ihtiyacım varsa kadın bulurum, neden böyle bir şey yapayım. Bu Serra M. beni çok seviyor, ben de onu çok severim. Çok tatlı bir çocuk. Annesi kızının benle yalnız görüşmek istediğini söyledi. Bana oyun oynayacaklarını anladığım için o kızla yalnız görüşmedim. Ondan dolayı annesine yanında durmasını söyledim. Tahmin ettiğim gibi. Yıllar sonra iftira atılıyor böyle. Bunlar hepsi İngiliz devletinin oyunu. Tutuklandığım gece dolar 3,70’lerden 5’lere çıkarıldı” dedi.

“BEN TÜM KADINLARA AŞIĞIM”

Kadınlara yönelik sapkın cinsel fetvaları olduğuna yönelik hatırlatmalar üzerine Oktar, “Ben tüm kadınlara aşığım. Hepsini çok seviyorum. Allah aşkı olarak. Şefkat duyuyorum. Arkadaşlarımın hepsi zeki. Tarkan için sağ kolum derler ama Tarkan içine kapalı sessiz biri. Biz Allah rızası için çalışan, yaşayan Müslüman arkadaş grubuyuz” diye konuştu.

Yaptığı bazı görüşmeleri gizlice kayıt altına aldığı şeklindeki iddialara yönelik Oktar, “İyi niyetle kayıt edilen görüşmeler. Sonradan unutulmasın diye. Burada bir suç yok. Ama devlete hizmet için” dedi.

Mahkeme Başkanı, yoruldun, otur istersen dedi. Oktar otururken teşekkür edince sanık sandalyesinde gülüşmeler duyuldu. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Teşekkür etmenize bile gülen arkadaşlarınız var" dedi. Oktar, Allah rızası için çalışan Müslüman bir arkadaş grubu olduklarını öne sürerek, kaçmaya çalıştığı yönündeki iddiaya ilişkin olarak da, "Saklanacak olsam beni bulamazlardı. Niye saklanayım, suçum yok. Benim için bir şeref. Yani aklanmak istiyorum. Aklanmak için büyük bir imkan" dedi.

FETÖ İLİŞKİSİ

FETÖ bağlantısı ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yönelik, "Fetullah Gülen beni çok sever ben de onu severim" sözleri sorulan Oktar, şunları söyledi:

"FETÖ bağlantıma siz inanmamışsınızdır. Kafa olarak çok zıtız. Yaptığı çılgınlık ve delilikler, o kadar şehit vermemizden akıl dengesinin yerinde olmadığı bellidir. Aslında o devirde benden nefret ediyorlardı. O sözü söylediğimde daha da çok kızdılar. Daha fazla pislik yapmasınlar diye yaptım. Kitaplarımı yayınevlerinde satmıyorlardı. Allah çok büyük bela verir başınıza. Halbuki nefret ederdim. Herkes el öpmeye gidiyordu, gazetelerini alıyordu, ben bunların hiçbirini yapmadım. "

'HERKÜL DEYİNCE PAZULU MAZULU BİR ŞEY ANLAŞILIR'

Oktar, diz üstü bilgisayarında herkul.org klasörüne ilişkin olarak, "İnternet çok geniş bir alem. Herkül deyince pazulu, mazulu bir şey anlaşılır. Bu adamın bize karşı olduğunu herkes bilir. İnternette falan kin kusuyorlardı bize. Merak etmiş girmiş olabilirim. Bir çok site var. En anormal sitelere bile girilebiliniyor. Mühim olan oraya girip FETÖ'ye hizmet etmiş mi? Biz adamın ekibinden nefret ederiz. Bu adam ne yapmış, ne etmiş, merak etmiş olabilirim" sözleri ile yanıtladı.

ÖRGÜT ÜYELERİNE 'SİLAHLARI KULLANABİLİRSİNİZ' TALİMATI SORULDU

Örgüt üyelerine silah kullanma yönündeki talimatı sorulan Oktar, "Benim silahım yok. Devlet diyor ki arkadaşım sen o kadar sağlamsın ki hiçbir örgütle bağlantın yok, sana güvenerek silahı veriyoruz diyor. Güvenip veriyor. Hakim, polis, savcı, işadamının silahı var. Legal bir şey. Saldırı olabileceğini zannederek, tehlike anında gerekiyorsa çeker ama havaya doğru tutar. Canı çok ciddi tehlikeye giriyorsa kaçar" diye konuştu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

ARAMALARDA 79 TABANCA, 23 TÜFEK VE 17 BİN 596 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede, örgüt üyelerinin ev aramalarında 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirildiği belirtiliyor. İddianamede, 11 Temmuz 2018 tarihinde örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, "Dragos" olarak tabir edilen örgüt merkezinde arama işlemlerini gerçekleştiren kolluk personeline yönelik olarak, hâli hazırda tutuklu bulunan örgüt mensubu Mert Sucu tarafından Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlisine 2 adet ateş açıldığı ancak çelik yelekten dolayı herhangi bir ölüm olay yaşanmadığı ifade edildi.

24 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLİYOR

İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.

DHA