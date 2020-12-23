Türkiye Adnan Oktar kendini savundu: Türkiye’yi komünizmden ben kurtardım

Adnan Oktar kendini savundu: Türkiye’yi komünizmden ben kurtardım

Türkiye

Adnan Oktar kendini savundu: Türkiye’yi komünizmden ben kurtardım

Suç örgütü kurmak, cinsel istismar, casusluk, terör örgütüne yardım gibi suçlamalarla 1365 yıla kadar hapsi istenen Adnan Oktar, “Türkiye’yi komünizmden ben kurtardım”, “FETÖ’yü övüyor gibi yapıp alttan alta vurdum”, “RTÜK beni kıskanıyor” diyerek kendisini savundu.

23 Aralık 2020, Çarşamba 15:29 Son Güncelleme:
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Silivri'deki davanın duruşmasında, kendisine yöneltilen suçlamalara akla hayale gelmeyecek yanıtlar veren Oktar, 1 saat 15 dakikalık savunmasını bel fıtığı hastalığı olduğunu söyleyip oturarak yaptı. Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun açıklamasına göre, suçlamaları kabul etmeyen Adnan Oktar özetle şunları söyledi:

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Arkadaşlarım zengin 

“Kız arkadaşlar (itirafçı sanıklar ile mağdur/müşteki kadınlar) tutuklanmayacaklarını bilseler buraya doluşurlar. Beni hayranlık seviyesinde seviyorlar. Allah ömür verirse yine görüşeceğiz zaten. Hiyerarşi diye bir şey yok, samimi bir arkadaş topluluğu var. Arkadaşlarımın neredeyse tamamı zengin. Karapara ak parayla işimiz olmaz.

Türkiye'yi kurtardım 

Yaptığım çalışmalarla İslam dinini ve Türkiye’yi kurtardım. Eğer biz evrimi çürütmeseydik, Türkiye komünist olurdu. Türkiye’de Müslümanlar bizim sayemizde rahatça dolaşıyor. Şu an gençlerin yüzde 90’ı evrime inanmıyor. Bunu biz başardık.

Över gibi gömdüm 

FETÖ gözü dönmüş bir sistem. Hem homoseksüelliği hem bölünmeyi savunuyorlardı. Onlara yardım etsem celladıma yardım etmiş olacağım. FETÖ başarılı olsaydı benim bedenimi yok ederdi. Ben onu övüyor gibi göründüm ama alttan alttan vurdum. İyiler, haslar gibi konuşmalarım olabilir ama araştırılsın diyordum. O dönem herkes destekliyordu, sıraya giriyorlardı onun elini öpmek için. Ben bu adamlarla ne konuştum ne görüştüm.

Vatikan'la konuştum 

İsrail’le niye görüştük; çünkü İslam âleminin en çekindiği yer. İslam Birliği kurulduğunda Siyonizm kurulmuş olacak ve İsrail de bize katılacak. Siyonizm İslam âleminin birliğidir. Vatikan’la da konuştum. İsrail’den yaşlı hahamlar geldi. Benim sayemde İslam’ı kabul ettiler.”

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