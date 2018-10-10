Son dakika: Adnan Oktar soruşturmasında 7 gözaltı
Son dakika... Adnan Oktar soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru'nun saklanmasına yardım ettiği iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı
Adnan Oktar grubunun 2 numaralı ismi olduğu belirtilen ve operasyondan beri firari olarak aranan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün koordineli çalışmasıyla Eyüpsultan, Göktürk’te gizlendikleri adreste yakalandı. 2 isme gizlenmelerinde yardım eden 7 kişi de gözaltına alındı.
ADNAN OKTAR'IN SAĞ KOLU SORGUDA
Adnan Oktar’ın sağ kolu olduğu belirtilen Tarkan Yavaş ve diğer kişiler Emniyette sorguya alındı.