Son dakika: Adnan Oktar soruşturmasında 7 gözaltı

Adnan Oktar grubunun 2 numaralı ismi olduğu belirtilen ve operasyondan beri firari olarak aranan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün koordineli çalışmasıyla Eyüpsultan, Göktürk’te gizlendikleri adreste yakalandı. 2 isme gizlenmelerinde yardım eden 7 kişi de gözaltına alındı.

ADNAN OKTAR'IN SAĞ KOLU SORGUDA

Adnan Oktar’ın sağ kolu olduğu belirtilen Tarkan Yavaş ve diğer kişiler Emniyette sorguya alındı.



