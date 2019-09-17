Adnan Oktar ve grubu hakim karşısında

Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülecek olan duruşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Salonun bulunduğu alanın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu.

Duruşma salonuna önce avukatlar ile tutuksuz sanıklar alınırken, duruşmayı takip etmek için gelen çok sayıda izleyici ise daha sonra salona alındı.

24 AYRI SUÇTAN CEZA TALEBİ

İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda hakim karşısına çıkacak sanıkların hakkındaki suçlamalara cevap vermesi bekleniyor.

'ADNANCIĞIM İZLE BENİ'

Adnan Oktar örgütünden iki kızını kurtarmak için Avusturya’dan gelen Elvan Koçak’a destek çıktığı için tutuklandığını ve hakkında davalar açıldığını öne süren Büyük Birlik Partisi (BBP) Bolu eski İl Başkanı Mahmut Alan, Adnan Oktar’ın davasının görüldüğü Silivri Cezaevi’nin önünde davul zurna çaldırıp oynadı. Mahmut Alan, “Beni tutuklattığında 'Boluluyum Bolulu' türküsünü televizyonda çaldırıp, dansöz oynatmıştı. Kendisine buradan el sallıyorum. Adnancığım izle beni” dedi. DHA