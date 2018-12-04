Adnan Oktar’ın korkunç istismar tuzağı ortaya çıktı

Üç kız kardeşten G.Ç. ifadesinde yaşadığı korkunç anları anlattı. 15 yaşından 17 yaşına kadar iki yıl boyunca Adnan Oktar ve adamlarının cinsel saldırılarına maruz kaldıklarını söyleyen G.Ç., “Ablam Ç., 2011 veya 2012 tarihinde Beşiktaş’ta dershaneye giderken Ender Daban isimli biriyle tanıştı. Ender Daban, ablamı bir mankenlik ajansına kaydettirerek ünlü yapacağını söylemişti. Sonrasında ablam Bora Yıldız’la tanıştı ve sevgili oldular. Ablamın doğum gününü kutlamak için gittiğimiz restoranda biz de Daban ve diğerleriyle tanıştık. Ben o gün tanıştığım Kartal Göktan ile sevgili oldum. Bir süre sonra Kartal benden çıplak fotoğraflarımı istemeye başladı. Ben de toylukla isteklerini yerine getirdim” dedi.

"ADNAN OKTAR BENİ İSTİSMAR EDİYORDU"

G.Ç., Kartal Göktan’ın kendisine arkadaşlarıyla defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu, bir gece Oktar’la da tanıştırdığını belirterek “Oktar her görüşmede beni istismar ediyordu” diye konuştu.

Üç kız kardeşle ilgili ifade veren U.Ş. isimli tanık ise, “Oktar özellikle Ç. ile ilgileniyordu. O dönem 16 yaşında olan Ç. isimli kıza Adnan Oktar’ın emriyle 50 kişinin cinsel tacizde bulunduğunu ve bunları videoya çektiklerine şahit oldum. Kız tehdit ve şantajla Adnan Oktar’ın cariyesi yapıldı. Ailesinden koparmak için sahte bir evlilik tertip edildi. Kartal Göktan her akşam G. ile ilgili Oktar’a bilgi veriyordu” dedi.