İş insanı Adnan Polat’ın, petrol şirketi devrine ilişkin olarak kendisinden alınan 3,5 milyon dolar kaporanın geri verilmediği iddiasıyla şikayetçi olduğu iş insanı Sinan İdrizi hakkındaki "Nitelikli dolandırıcılık" davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Sinan İdrizi hakkında beraat kararı verdi.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Sinan İdrizi katıldı.

Şikayetçi Adnan Polat’ı ise avukatı temsil etti. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, taraflar arasında gerçekleştiği iddia edilen eylemin yurt dışında faaliyet gösteren petrol şirketinin devrine ilişkin olduğunu belirtti. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya dayanarak şirketin devrine yönelik kaparo adı altında 3,5 milyon dolar ödediği, ancak daha sonra şirketin devriyle ilgili aralarında ihtilaf çıktığını belirtti.

Suçlamayı reddetti

Şikayetçi tarafından ödemiş olduğu meblağın kendisine iadesini talep ettiği ancak sanığın söz konusu parayı katılana iade etmediği şeklinde gerçekleşen olayın ceza yargılamasının konusu dışında kalan hukuki ihtilaf niteliğinde olduğunu belirterek beraatine karar verilmesini talep etti. Mütalaaya katıldığını belirten sanık Sinan İdrizi, dolandırıcılık suçlamasını reddederek beraatini talep etti.



