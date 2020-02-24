Adnan Şen ve Begüm Şen'in 10 bin 800 dolara yaşadığı büyük heyecan
Amerika Los Angeles’ta yaşayan Begüm Şen, İstanbul’dan yanına gelen eşi Adnan Şen ile macera dolu saatler geçirdi.
24 Şubat 2020, Pazartesi 07:46 Son Güncelleme:
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Uzun süredir kurdukları hayal gerçeğe dönüştü. Çift, özel yapım bir uçakla Zero G (Sıfır Yer Çekimi) deneyimi yaşadı; 25 bin feet’ten serbest düşüşe geçen yer çekimsiz uçakta ‘Uzay’ heyecanı tattı. Astronot gibi yüzdüler, süper kahraman gibi uçup akrobatik hareketler yaptılar. 5 dakika boyunca ayakları yerden kesildi. Bu adrenalin dolu maceranın bedeli ise kişi başı 5400 dolar (yaklaşık 32 bin 940 TL).
'En büyük kahramanım'
Begüm Şen, 2 yıl önce verdiği bir röportajda 22 yıllık eşi Adnan Şen'den şöyle bahsetmişti:
Hayattaki en büyük kahramanım eşim Adnan Şen. Onsuz bir yaşam düşünemiyorum. Birbirimize duyduğumuz sevgi çok güçlü.
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