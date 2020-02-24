Uzun süredir kurdukları hayal gerçeğe dönüştü. Çift, özel yapım bir uçakla Zero G (Sıfır Yer Çekimi) deneyimi yaşadı; 25 bin feet’ten serbest düşüşe geçen yer çekimsiz uçakta ‘Uzay’ heyecanı tattı. Astronot gibi yüzdüler, süper kahraman gibi uçup akrobatik hareketler yaptılar. 5 dakika boyunca ayakları yerden kesildi. Bu adrenalin dolu maceranın bedeli ise kişi başı 5400 dolar (yaklaşık 32 bin 940 TL).

'En büyük kahramanım'

Begüm Şen, 2 yıl önce verdiği bir röportajda 22 yıllık eşi Adnan Şen'den şöyle bahsetmişti:

Hayattaki en büyük kahramanım eşim Adnan Şen. Onsuz bir yaşam düşünemiyorum. Birbirimize duyduğumuz sevgi çok güçlü.



