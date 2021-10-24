ABD merkezli yazılım şirketi Adobe, çalışanları için aşı anketi düzenledi. Anketin sonuçlarına göre çalışanların yüzde 93.5’inin en az iki doz aşı olduğu belirlendi.

Şirketin insan kaynakları departmanı aşısız personeli aşı olmaları konusunda uyardı.

Adobe'den yapılan açıklamada şöyle denildi;

“Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim her zaman en önemli önceliğimizdir. Adobe olarak Başkan Biden’ın yayınladığı Kararname uyarınca ABD’deki tüm çalışanlarımızın 8 Aralık’a kadar aşılanmış olmalarını istiyoruz. Yaptığımız araştırmada ABD’deki çalışanlarımızın %94’ünün halihazırda aşılarını tamamladıklarını veya kısa süre içinde tamamlayacaklarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz. Dini ve tıbbi sebeplerden dolayı aşı olamayan çalışanlarımızın ise talepleri değerlendirilecektir.”