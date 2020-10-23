3D sanatçıları ve video editörleri, çalışmalarını geliştirmek ve ilhamlarını sanata dönüştürmek için uzun süredir gerçek zamanlı yapay zekâ (AI) özelliklerini kullandı. Şimdi bu avantajlar, GPU hızlandırmalı sinir filtrelerinin tanıtımıyla Adobe Photoshop kullanıcılarını da kapsıyor. NVIDIA’nın yeni nöral filtreleri, manuel olarak yapıldığında sanatçıların saatlerce çalışmasını gerektirirken, yapay zekâ sanatçıların bu değişiklikleri hızlıca izin veriyor. Adobe yaratıcı uygulamalarıyla NVIDIA RTX GPU'lardan yararlanan bu yapay zekâ destekli araçlar, dünyanın dört bir yanından yaratıcıları bir araya getiren Adobe MAX etkinliğinde tanıtıldı.

Photoshop'taki Akıllı Portre ile sanatçılar, yalnızca bir kaydırıcıyı sürükleyerek bakış yönü ve ışık açıları gibi yüz özelliklerinde düzenlemeler yaparak kolayca değişiklikler yapabiliyor. Bu tür karmaşık düzeltmeler ve ayarlamalar tipik olarak birden fazla manuel adım gerektiriyor. Ancak Akıllı Portre, saniyeler içinde nefes kesici sonuçlar elde etmek için NVIDIA Research tarafından geliştirilen ve çok sayıda portre görüntüsü üzerinde eğitilen derin bir sinir ağına dayanan yapay zekâ kullanıyor. Bu, sanatçılara fotoğraf çekimi bittikten çok sonra bile görüntülerinde daha fazla esneklik sağlıyor.

Adobe Premiere Pro'daki video editörleri ayrıca, neredeyse tüm GPU hızlandırmalı kod çözme özelliğine ayrılmış VRAM'e yüklenen NVIDIA RTX GPU'lardan da yararlanarak özellikle ultra yüksek çözünürlük ve çoklu akış çekimlerinde görüntüler arasında gezinirken daha yumuşak video oynatma ve daha keskin yanıt süresi sağlıyor. Sahne Düzenleme Algılama ve Otomatik Yeniden Çerçeve gibi gelişmiş yapay zekâ destekli özellikler, manuel görevleri otomatikleştiriyor, son dışa aktarmaları hızlandırıyor ve zaman kazandırıyor.

Adobe Premiere Elements, popüler video efektlerinin anında oynatılmasını sağlamak için ilk kez mercek yansıması veya animasyonlu bir kaplama eklemek, videoların kırpılması ve gerçek zamanlı olarak genel oynatma gibi GPU hızlandırması ekliyor. Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro ve Adobe Premiere Elements için yapılan güncellemelerin yanı sıra, içerik oluşturucular için özel oluşturulan NVIDIA Studio Sürücüsü’nde desteklenen Adobe After Effects, Adobe Substance Alchemist, Notch ve Daz 3D'nin yeni sürümleri de bulunuyor.