Bilim & Teknoloji Adobe, Photoshop'a NFT özelliğini getiriyor

Adobe, Photoshop'a NFT özelliğini getiriyor

Bilim & Teknoloji

Adobe, Photoshop'a NFT özelliğini getiriyor

Adobe, resim ve fotoğraf düzenleme uygulaması Photoshop'a NFT özelliğini (non-fungible token) getiriyor.

28 Ekim 2021, Perşembe 12:51 Son Güncelleme:
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Özellik, Adobe'un Creative Cloud adlı hizmetini kullananlara sunulan Content Credentials (İçerik Kimliği) adlı sisteme ‘NFT olarak hazırla’ seçeneği getirecek. Yeni uygulamanın bu ayın sonunda getirilmesi planlanıyor. Henüz tam anlamıyla hazır olmadığı için ön izleme şeklinde sunulacak olan özellik; Türkçede genellikle ‘değişimi mümkün olmayan para ya da çip’ olarak nitelendiriliyor.

NFT'nin özgün ve biricik olması, kendi türünden başka bir değerle takas edilemeyeceği anlamına geliyor. Adobe'un baş ürün sorumlusu Scott Belsky, Credentials adlı sistemle NFT satıcılarının Adobe hesaplarını kripto cüzdanlarına bağlayabileceğini ve bu sayede sanatçıların dijital pazarlarda eserlerinin kendilerine ait olduğunu kanıtlayabileceklerini söyledi.

Dijital sanatçıların NFT'lerinin sergilendiği ve açık artırmayla satın alınabileceği OpenSea, Rarible gibi pazarlar da mevcut. Bu dijital pazarlarda satılan ürünlerin orjinalliği, Adobe tarafından onaylanmış bir dijital sertifik ile onaylanabilecek.

Belsky, sanatçıların eserlerinin taklit edilmesinini önüne geçilmesi için bu sistemi geliştirdiklerini söyledi.

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