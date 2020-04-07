Adobe uygulamaları 60 gün boyunca ücretsiz oldu

Adobe, corona virüs nedeniyle evine kapananların kullanması için uygulamalarını 60 gün boyunca ücretsiz dağıtacak.

Adobe Creative Cloud, ücretsiz olarak 60 gün boyunca kullanılabilecek. Adobe Creative Cloud kapsamında başta Photoshop ve Premiere Pro olmak üzere birçok uygulamanın yer aldığını belirtelim.

Diğer yandan Creative Cloud ve Document Cloud Enterprise Term License Agreement uygulamaları da 60 gün süresince ücretsiz olacak.

Adobe dışında daha önce de Apple, fiyatı 3200 TL'yi bulan Final Cut Pro X ve Logic X Pro uygulamalarını ücretsiz hale getirmişti.







