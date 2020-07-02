Adore Gaming oyuncu masası inceleme - Tam 150 kg yük taşıyabiliyor

Şunu da belirtmek istiyorum, tamam bu bir oyuncu masası ama içerik üreticiler için de uygun. Çünkü onların aradığı konfor yine burada var. Oyuncular gibi, Adobe uygulamaları, DaVinci Resolve gibi programlarla çalışan insanlar da genellikle bilgisayar ekranının önünde saatlerce vakit geçiriyor. Tamam ben de oyun oynuyorum ama günümün aslında büyük çoğunluğu kurgu programlarıyla iç içe geçiyor. Bu nedenle içerik üreticiler de bu masaya bir göz atsın derim.

Adore Gaming profesyonel oyuncu masasına Adore'nin kendi internet sitesi üzerinden 1299 TL'ye sahip olabilirsiniz.

GÜNCELLEME: Videoda ağırlık olarak biz 80 kg'ye kadar çıkabildik. Ancak Adore'nin belirttiğine göre masa 150 kg'ye kadar yük taşıyabiliyor.



