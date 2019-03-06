Adres şaştı, şarkı Demet’in oldu

Şarkıcı, önceki gün Süper FM’de yayınlanan “Seyhan Erdağ ile Kulaktan Kulağa” adlı radyo programının canlı yayına telefonla bağlandı.

Demet Akalın albümünde yer alan “Ağlar O Deli” adlı şarkının ilginç öyküsünü de anlattı:

“Ayla Çelik, Ebru Gündeş’e atacağı şarkıyı yanlışlıkla WhatsApp’tan bana attı. ‘Uçaktan indim, geliyorum senin eve’ dedim, koşarak evine gittim ve şarkıyı aldım! Slow, damar bir şarkı.”

‘Ağlar o deli’ şarkısının sözleri

‘Ona benden bahsetmeyin

Anlar anlar hâlâ sevdiğimi

Bu şarkıyı dinletmeyin ağlar

Ağlar ağlar o deli’