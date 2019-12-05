Adriana Lima emekli mi oluyor?

Geçen yıl kendisini şöhrete kavuşturan Victoria's Secret'tan emekli olan 38 yaşındaki Adriana Lima her ne kadar bedeni izin verdiği sürece mesleğini sürdüreceğini söylese de 2021 yılında emekli olmayı planladığını dile getirdi.

#Olayıngeçmişi

Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima, yazın da yine Türk iş insanı Emir Uyar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ama ilişkileri kısa sürdü.

Adriana'nın ardından da Emir Uyar eski sevgilisi Elisabeth Vela'ya döndü.

Emir Uyar ile İspanyol güzeli şu sıralarda da İngiltere’de tatildeymiş. Başkent Londra’da aşk tazeliyorlarmış.





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