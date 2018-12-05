Adriana Lima, evlenmek istiyor

Adriana Lima ve Metin Hara ilişkisi doludizgin devam ediyor. Adriana Lima'nın sosyal medyadaki yorumu da Metin Hara'ya mesaj olarak algılandı

05 Aralık 2018, Çarşamba 11:11 Son Güncelleme:
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Adriana Lima, evlenmek istiyor

Adriana Lima ile yazar Metin Hara’nın ilişkisi ayrılık iddialarına rağmen tam gaz devam ediyor.

Ünlü modelin, geçen gün evlenen Priyanka Chopra ve Nick Jonas düğünü hakkında sosyal medya sayfasından bir arkadaşı ile mesajlaşması hayranlarının dikkatini çekti.

'İNŞALLAH SIRA BENDE!'

Adriana Lima, sosyal medya sayfasından Nick Jonas’ı tebrik eden arkadaşına “Evet arkadaşım sırada sen varsın, inşallah ben de” ifadelerini kullandı.

Attıkları her adım olay olan çiftten Adriana Lima reklam olduğu iddia edilen ilişkisiyle ilgili “Sizden ricam mutlu olduğumuzu ve aşk yaşadığımızı kabul etmeniz” demişti.

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