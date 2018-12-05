Adriana Lima, evlenmek istiyor

Adriana Lima ile yazar Metin Hara’nın ilişkisi ayrılık iddialarına rağmen tam gaz devam ediyor.

Ünlü modelin, geçen gün evlenen Priyanka Chopra ve Nick Jonas düğünü hakkında sosyal medya sayfasından bir arkadaşı ile mesajlaşması hayranlarının dikkatini çekti.

'İNŞALLAH SIRA BENDE!'

Adriana Lima, sosyal medya sayfasından Nick Jonas’ı tebrik eden arkadaşına “Evet arkadaşım sırada sen varsın, inşallah ben de” ifadelerini kullandı.

Attıkları her adım olay olan çiftten Adriana Lima reklam olduğu iddia edilen ilişkisiyle ilgili “Sizden ricam mutlu olduğumuzu ve aşk yaşadığımızı kabul etmeniz” demişti.