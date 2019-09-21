Adriana Lima ve Emir Uyar'ın sanat aşkı
İlk kez Venedik tatilinde birlikte görüntülenen Adriana Lima ve Emir Uyar çifti şimdi de Londra'da sanat sergilerini geziyor
İş insanı Emir Uyar (37) ile 3 aydır aşk yaşadığı Brezilyalı model Adriana Lima (37), dünyaca ünlü sanatçı Damien Hirst’ün Londra’daki sergisini birlikte gezdi.
İLK KEZ BİR DAVETE KATILDILAR
Çift, ilk kez bir davete birlikte katıldı.
İkili ilk kez geçen temmuzda Venedik tatilinde bir arada görüntülenmişti.
Haberin fotoğrafları için tıklayınEmir Uyar'ın annesi, Adriana Lima'yı öğrenince şoke olmuş