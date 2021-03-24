Dünyaca ünlü bir kozmetik markası, "Normalde bir kırmızı ruja o tonu vermek için bine yakın dişi böcek öldürülür" diyerek hiçbir hayvana zarar vermedikleri vegan ruju satışa çıkardı. Takvim'in haberine göre; açıklamanın ardından kadınlar arasında tartışma başladı.

EN ÇOK KIRMIZI RUJLARDA BULUNUYOR

Kırmızı böceği olarak da bilinen ve Güney Amerika'da yaşayan karmin böcekleri, özel çiftliklerde milyonlarca adet yetiştiriliyor. Özellikle gıda boyalarının üretiminde kullanılan böcekler, marketlerde satılan meyveli yoğurtlardan meşrubatlara, dondurmalardan jelibonlara kadar kırmızı rengini taşıyan hemen hemen her üründe bulunuyor. Karmin böceklerinin kullanım alanlarının başında ise kırmızı rujlar geliyor. Dayanıklı yapıları sayesinde sıkça kullanılan bu böcekler ezilerek kırmızı rengi elde edilebiliyor.

Bu durum bazıları için tiksindirici bulunsa da özellikle hayvan koruma örgütleri, endüstriyel amaçlı canlıların öldürülmesine tepki gösteriyor. Hayvan hakları savunucuları, vejetaryenler ve bazı doktorlar, karminden elde edilen gıda boyasının üretilmemesi ve kullanılması gerektiğini savunmakta.

NEREDEYSE HER ÜRÜNDE BULUNUYOR

Karminden elde edilen boya; kekler, kurabiyeler, meyveli gazozlar, reçeller, salça gibi domatesli ürünler, sakızlar, dondurmalar, meyveli yoğurtlar ve sütlere kadar birçok üründe bulunuyor. Kadınların 'karmen kırmızısı' dediği parlak kırmızı ruj tonları da bu böcekten adını almış…

KARMİN BÖCEĞİ ZARARLI MI?

Karmin böceğinden elde edilen kırmızı gıda boyasının insan vücuduna herhangi bir zararı bulunmuyor.



