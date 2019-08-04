Emir Uyar geçtiğimiz günlerde Bebek'teki Lucca'da model Caroline Daur ile görüntülendi.

Instagram'da 1.9 milyon takipçisi olan blog yazarı Caroline ile arkadaş olduklarını, iş için bir araya geldiklerini söyledi. Adriana ile olan ilişkisi hakkında konuşmak istemedi.

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(Fotoğraf: Hello Dergisi)

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