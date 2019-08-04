Adriana'ya yorum yok
Permak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Emir Uyar bir aydır dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile aşk yaşıyor.
Emir Uyar geçtiğimiz günlerde Bebek'teki Lucca'da model Caroline Daur ile görüntülendi.
Instagram'da 1.9 milyon takipçisi olan blog yazarı Caroline ile arkadaş olduklarını, iş için bir araya geldiklerini söyledi. Adriana ile olan ilişkisi hakkında konuşmak istemedi.
Haberin fotoğrafları için tıklayınEmir Uyar'ın annesi, Adriana Lima'yı öğrenince şoke olmuş
(Fotoğraf: Hello Dergisi)
POSTA