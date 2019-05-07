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ADÜ eski rektörü ve eşi FETÖ’den açığa alındı

Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) eski rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ile eşi açığa alındı

07 Mayıs 2019, Salı 01:02
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ADÜ eski rektörü ve eşi FETÖ’den açığa alındı

Eski rektör ve Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cavit Bircan, üniversite tarafından "Fetullahçı Terör Örgütü ’FETÖ’ ve yolsuzluk" iddiasıyla hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

EŞİ DE UZAKLAŞTIRILDI

Bircan’ın, Aydın Meslek Yüksek Okulu’nda çalışan eşi Hatice Bircan’ın da FETÖ kapsamında görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.


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