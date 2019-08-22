AEK Trabzonspor maçı 11'leri belli oldu
AEK ile Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan'da karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un AEK maçı 11'i açıklandı
İşte ilk 11'ler
AEK: Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Lopes, Simao, Simoes, Verde, Livaja, Mantalos, Oliveira.
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Pereira, Novak, Abdülkadir, Sosa, A. Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran bordo-mavililer, gruplara kalma yolunda ilk maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor.
Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve gruplara kalan takım belli olacak.
AEK, 3. eleme turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı elemişti.
Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.