AEK Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

AEK Trabzonspor maçı ne zaman? Yüz binlerce taraftar Sparta Prag maçı sonrası bu soruya cevap arıyor. Bordo Mavili ekip play-off'u geçtiği takdirde gruplara kalacak. Bu şansı kaçırmak istemeyen Karadeniz Fırtınası ilk maçtan muhakkak galibiyetle ayrılmanın peşinde... İşte detaylar...

AEK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

AEK Trabzonspor maçı 22 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.00'de Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz belli değil. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 29 Ağustos'ta...