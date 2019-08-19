Karadeniz Fırtınası Avrupa mücadelesine çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Sparta Prag'ı eleyen Trabzonspor, Yunan ekibi AEK ile eşleşti. Maçın önemi büyük... Peki, AEK Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AEK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

AEK Trabzonspor maçı 22 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.00'de Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz belli değil. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 29 Ağustos'ta...

Kasımpaşa - Trabzonspor ilk 11'ler...

Kasımpaşa: Fatih, Karim, Ben Youssef, Fernandes, Popov, Khalili, Hajradinovic, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Thiam, Koita

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Sosa, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Sörloth

Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi’nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Gözler Sörloth'ta olacak!

Kasımpaşa karşısında Bordo-Mavililer adına gözler, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sparta Prag maçlarında yıldızlaşan Alexander Sörloth’da olacak. 2 maçta da 1’er kez rakip fileleri havalandıran Norveçli, şu ana kadar takımını sırtlamayı başardı. 23 yaşındaki golcünün performansını teknik direktör Ünal Karaman da karşılıksız bırakmadı. Tecrübeli çalıştırıcının Sörloth’a, “Bu maçta sana güveniyorum. Takımın yıldızı sen olacaksın” dediği öğrenildi.

Trabzonspor ile Kasımpaşa 21. randevuda

Süper Lig’de Trabzonspor ile Kasımpaşa, İstanbul’da yapacakları müsabakayla 21. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde oynadığı 20 maçın 9’unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig’de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 33 kez havalandırırken, Kasımpaşa 27 golle karşılık verdi.

İstanbul’da denge

İstanbul’da iki takım arasında oynanan 10 maçta taraflar üstünlük sağlayamadı. İki takım da sahadan üçer kez galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.