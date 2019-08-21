AEK Trabzonspor maçı ne zaman? 3'üncü eleme turunu geçen Trabzonspor AEK ile play-off turu maçına çıkıyor. Bordo Mavili ekibe gönül veren taraftarlar bu kritik maçı kesinlikle kaçırmak istemiyor. Bu nedenle de "AEK Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündem olmuş durumda...

AEK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

AEK Trabzonspor maçı 22 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.00'de Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 29 Ağustos'ta...

128. RANDEVU

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle ilk maçta 2-2 evinde ise 2-1'lık skorla mağlup ederek play-off turunda mücadele etmeye hak kazanarak AEK'nın rakibi oldu. Bordo-mavililer, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 127 maçta 49 galibiyet ve 33 beraberlik aldı. 45 müsabakada ise mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 166 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde de 169 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 78, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 80. maç

Trabzonspor, AEK takımıyla eski adı UEFA Kupası yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 80. maçını oynayacak. Kupada ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 79 maçın 32'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan bordo-mavililer, 26 maçta mağlup oldu. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 110 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 105 gole engel olamadı.

Devlere karşı zaferler

Trabzonspor, bugüne kadar Avrupa'da oynadığı maçlarda büyük takımlara karşı önemli galibiyetler elde etti. Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı başarılı sonuçlar alan bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Trabzonspor, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

En farklı galibiyetini Arnavutluk takımı karşısında aldı

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, Avrupa'da oynadığı 127 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

En farklı yenilgi Barcelona'ya karşı

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgisini ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında gördü. Bordo-mavililer, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. Tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.