Dünya Aeroflot, tüm Avrupa'ya uçuşlarını durdurdu

Aeroflot, tüm Avrupa'ya uçuşlarını durdurdu

Dünya

Aeroflot, tüm Avrupa'ya uçuşlarını durdurdu

Rusya'nın hava yolu şirketi Aeroflot, bugünden itibaren tüm Avrupa'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

28 Şubat 2022, Pazartesi 03:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından birçok ülke Rusya'ya karşı hava sahasını kapatırken, Rusya'nın havayolu şirketi Aeroflot, bu gerekçeyle tüm Avrupa'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Şirketin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa makamları tarafından uygulanan hava sahası kısıtlamaları nedeniyle, Aeroflot Avrupa rota ağındaki uçuşlarını 28 Şubat 2022'den bir sonraki duyuruya kadar askıya almıştır" denildi.

Öte yandan İngiltere, hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ilk ülke olmuş, 27 Şubat'ta ise 27 AB ülkesinin Dışişleri Bakanları, topluluğun Rus uçakları için hava sahasının tamamen kapatılmasını onaylamıştı.

MOSKOVA (İHA)

İlgili Haberler
Ukrayna'daki ölü ve yaralı sayısı açıklandıLavrov uçuş yasağına takıldı! Kritik toplantıya gidemiyorUkrayna’ya yeni balistik füze saldırısı düzenlendiAB'den Ukrayna’ya silah yardımı


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
En Büyük Erkek Putin mi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Savaş
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Lavrov uçuş yasağına takıldı! Kritik toplantıya gidemiyor