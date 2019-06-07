MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz yıl gündeme getirdiği af yasası ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Yüzbinlerce mahkumu ilgilendiren af yasası ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Peki, Af yasası ne zaman çıkacak? Af yasası konusunda son gelişmeler neler? İşte af yasası ile ilgili detaylar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camisi’nde kıldı. Camiden ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan af ile ilgili konuştu.

"ADALET BAKANLIĞI’MIZ BU ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR"

Af yasası ile ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalet Bakanlığı’mız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman zaten bunu kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan camide bir süre vatandaşlar sohbet etti, ardından da camiden ayrıldı.



