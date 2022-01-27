Türkiye AFAD: 24 bin 749 vatandaşımız misafirhane ve yurtlarda misafir edildi

AFAD: 24 bin 749 vatandaşımız misafirhane ve yurtlarda misafir edildi

Türkiye

AFAD: 24 bin 749 vatandaşımız misafirhane ve yurtlarda misafir edildi

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yoğun kar yağışları nedeniyle; 24 bin 749 kişinin misafirhane ve yurtlarda ağırlandığı, 9 bin 872 kişinin güvenli bölgelere sevk edildiği, 1473 sıcak yemek, 100 bin 943 kutu içecek, 98 bin 447 kumanya, 79 bin 895 ikramlık ve 11 bin 976 battaniye dağıtımı gerçekleştirildiğini açıkladı.

27 Ocak 2022, Perşembe 01:58 Son Güncelleme:
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AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışları nedeniyle; 24 bin 749 vatandaşımız misafirhane ve yurtlarda misafir edildi. 9 bin 872 kişinin güvenli bölgelere sevki sağlandı. 1473 sıcak yemek, 100 bin 943 kutu içecek, 98 bin 447 kumanya ve 79 bin 895 ikramlık ve 11 bin 976 battaniye dağıtımı yapıldı. Yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımız 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabilir. Vatandaşlarımızın, Meteoroloji'nin uyarılarını ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bilgilerini takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşıyor" ifadelerine yer verildi.


ANKARA, (DHA)

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