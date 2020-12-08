AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Tanzanya'ya Büyükelçi olarak atandı
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi. Öte yandan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi.
08 Aralık 2020, Salı 16:59 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi.
Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.
Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği isimler şöyle:
ABD Washington Büyükelçiliği Hasan Murat Mercan
Afganistan Kabil Büyükelçiliği Cihad Erginay
Almanya Berlin Büyükelçiliği Ahmet Başar Şen
Avusturya AGİT Daimi Temsilciliği Hatun Demirer
Azerbaycan Bakü Büyükelçiliği Ahmet Demirok
Bahreyn Manama Büyükelçiliği Esin Çakıl
BAE Abu Dabi Büyükelçiliği Tugay Tunçer
Bosna-Hersek Saraybosna Büyükelçiliği Sadık Babür Girgin
Brunei Darüsselam Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği Hamit Ersoy
Burkina Faso Vagadugu Büyükelçiliği Nilgün Erdem Arı
Eritre Asmara Büyükelçiliği Mehmet Selim Kartal
Fas Rabat Büyükelçiliği Adnan Keçeci
Fransa Paris Büyükelçiliği Refik Ali Onaner
Fransa OECD Daimi Temsilciliği Kerem Alkin
Gine Konakri Büyükelçiliği Volkan Türk Vural
Güney Afrika Pretorya Büyükelçiliği Ayşegül Kandaş
Güney Sudan Juba Büyükelçiliği Erdem Mutaf
Hindistan Yeni Delhi Büyükelçiliği Fırat Sunel
Irak Bağdat Büyükelçiliği Ali Rıza Güney
İrlanda Dublin Büyükelçiliği Mehmet Hakan Olcay
İspanya Madrid Büyükelçiliği Burak Akçapar
İsviçre DTÖ Daimi Temsilciliği Alparslan Acarsoy
İsviçre Bern Büyükelçiliği Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy
İtalya Roma Büyükelçiliği Ömer Gücük
Japonya Tokyo Büyükelçiliği Korkut Güngen
Kamerun Yaounde Büyükelçiliği Volkan Işıkcı
Kırgızistan Bişkek Büyükelçiliği Ahmet Sadık Doğan
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Kinşasa Büyükelçiliği Mehmet Munis Dirik
Küba Havana Büyükelçiliği Vehbi Esgel Etensel
Libya Trablus Büyükelçiliği Kenan Yılmaz
Lübnan Beyrut Büyükelçiliği Ali Barış Ulusoy
Moğolistan Ulanbator Büyükelçiliği Zafer Ateş
Mozambik Maputo Büyükelçiliği Hüseyin Avni Aksoy
Myanmar Nepido Büyükelçiliği Ali Sait Akın
Nijerya Abuja Büyükelçiliği Hidayet Bayraktar
Özbekistan Taşkent Büyükelçiliği Olgan Bekar
Panama Panama Büyükelçiliği Lebibe Gülhan Ulutekin
Paraguay Asuncion Büyükelçiliği Serhat Aksen
Polonya Varşova Büyükelçiliği Cengiz Kamil Fırat
Sırbistan Belgrad Büyükelçiliği Hami Aksoy
Sierre Leone Freetown Büyükelçiliği Sibel Erkan
Singapur Singapur Büyükelçiliği Mehmet Burçin Gönenli
Slovakya Bratislava Büyükelçiliği Yunus Demirer
Slovenya Lübliyana Büyükelçiliği Aylin Taşhan
Suudi Arabistan Riyad Büyükelçiliği Fatih Ulusoy
Tacikistan Duşanbe Büyükelçiliği Emre Zeki Karagöl
Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği Mehmet Güllüoğlu
Tayland Bangkok Büyükelçiliği Serap Ersoy
Togo Lome Büyükelçiliği Esra Demir
Tunus Tunus Büyükelçiliği Çağlar Fahri Çakıralp
Uruguay Montevideo Büyükelçiliği Hüseyin Müftüoğlu
Yemen Sana Büyükelçiliği Mustafa Pulat
Yeni Zelanda Wellington Büyükelçiliği Fatma Ömür Ünsay
Zambiya Lusaka Büyükelçiliği İstem Cırcıroğlu
Mehmet Güllüoğlu kimdir?
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aile Hekimliği, İnsani Sağlık Yardımları, Avrupa Birliği projeleri gibi çeşitli eğitim programlarını başarıyla tamamladı. Sivil toplum kuruluşları bünyesinde çok sayıda insani yardım çalışmalarına katıldı. Dr. Güllüoğlu, Yeryüzü Doktorları Derneği'nde yöneticilik görevlerinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Doktora Programı'na devam etmekte olan Dr. Mehmet Güllüoğlu, 2013-2017 yılları arasında Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevinde bulunduğu süre zarfında Türk Kızılayı bünyesinde kurulan Göç Hizmetleri Müdürlüğü'nün ve daha birçok projenin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadı.Dr. Mehmet Güllüoğlu, 2017 yılının Ağustos ayında atandığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevine atandı. Dr. Güllüoğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını ifa etmektedir.