AFAD Başkanı Sezer, beraberindeki AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, AFAD Van İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel’i; Esenyamaç Mahallesi'nde Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanı Asım Solak karşıladı. AFAD Başkanı Sezer ve beraberindeki heyet, 31 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen Esenyamaç Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Sezer, burada bölge halkı ile bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi.

"YENİ EVLER EN KISA ZAMANDA TAMAMLANACAK"

Başkan Sezer, Esenyamaç için gerekeni yapacaklarını belirterek, "DSİ, valilik ve AFAD olarak burada ne yapılacaksa bunu yerinde yapmak için geldik. İnşaat çalışmaları ve evleri yıkılan vatandaşlarımızın evlerinin kısa sürede yapılması için buradayız. Evlerin yapılması için hızlı bir şekilde adımlarımızı atacağız." diye konuştu.

2020'DE DEPREMİN YAŞANDIĞI MAHALLEYE GEÇTİ

AFAD Başkanı Sezer, ardından evleri yıkılan ve ağır hasarlı olanların geçici barınağı konteyner kenti ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Esenyamaç’taki incelemelerin ardından Sezer ve beraberindekiler, 23 Şubat 2020'de İran’ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'ne geçti, depremzedeler için yapılan kalıcı konut inşaatında incelemelerde bulundu.