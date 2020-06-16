Türkiye AFAD: Bingöl'de 235 artçı deprem meydana geldi

AFAD: Bingöl'de 235 artçı deprem meydana geldi

Türkiye

AFAD: Bingöl'de 235 artçı deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında 4'ü 4’ten büyük 235 artçının yaşandığını açıkladı.

16 Haziran 2020, Salı 22:25 Son Güncelleme:
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AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, "14.06.2020 tarihi saat 17.24’te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, Malatya, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Şanlıurfa illerinde hissedilmiş olup, Erzurum Çat ilçesi ve Bingöl Karlıova, Adaklı ve Yedisu ilçelerinde yıkıma sebep olmuştur. Meydana gelen deprem sonrası 4’ü 4 üzeri olmak üzere 235 artçı deprem meydana gelmiştir. 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız yaralanmıştır. Tedavisi tamamlanan 31 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Beslenme çalışmalarının desteklenmesi amacıyla Türk Kızılayı ekipleri bölgede görevlendirilmiş, 18 bin 500 kişilik sıcak yemek, 4 bin kumanya, 433 gıda kolisi, 5 bin kişilik sahra mutfak kiti ile 73 personel ve 43 araç olay bölgesine sevk edilmiştir" denildi.

BİNGÖL (İHA)


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