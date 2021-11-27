Türkiye AFAD: Bosna Hersek'te sele kapılan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı

AFAD: Bosna Hersek'te sele kapılan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı

Türkiye

AFAD: Bosna Hersek'te sele kapılan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bosna Hersek'te sele kapılarak kaybolan Türk vatandaşının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

27 Kasım 2021, Cumartesi 17:09 Son Güncelleme:
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AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Bosna Hersek'te yaşanan aşırı yağışlar sonucunda sele kapılıp kaybolan ve ekiplerimizin de arama çalışmalarına katıldığı vatandaşımızın ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmıştır. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

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