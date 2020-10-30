Türkiye AFAD, İzmir'deki deprem sonrası uyardı: SMS'i tercih edin

AFAD, İzmir'deki deprem sonrası uyardı: SMS'i tercih edin

Türkiye

AFAD, İzmir'deki deprem sonrası uyardı: SMS'i tercih edin

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara'da da hissedildi, İzmir'de binalar yıkıldı. AFAD deprem sonrası haberleşme için telefon görüşmelerinin kısa tutulması ve haberleşmek için SMS ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları tercih edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

30 Ekim 2020, Cuma 17:30 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de meydana gelen depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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Deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.

Depremin ardından AFAD uyarıda bulundu. AFAD yayınladığı grafikte iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi için haberleşirken telefon görüşmelerinin kısa tutulması gerektiğini ve haberleşmek için SMS ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

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