Türkiye AFAD: Öncü ekibimiz Ukrayna’ya ulaştı

AFAD: Öncü ekibimiz Ukrayna’ya ulaştı

Türkiye

AFAD: Öncü ekibimiz Ukrayna’ya ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) öncü ekibin Ukrayna’ya ulaştığını ve insani yardım çalışmalarının başladığını duyurdu.

26 Şubat 2022, Cumartesi 21:20 Son Güncelleme:
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AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Öncü ekibimiz Ukrayna’ya ulaştı ve insani yardım çalışmalarına başladı. Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için hazırlanan 1.536 gıda kolisi, 240 aile çadırı, 200 yatak, 1.680 battaniye ve 18 genel maksat çadırı içeren insani yardım konvoyumuz da Ukrayna yolunda" denildi.

İHA

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