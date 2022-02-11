Türkiye AFAD paylaştı: Geçmiş olsun Muğla

AFAD paylaştı: Geçmiş olsun Muğla

Türkiye

AFAD paylaştı: Geçmiş olsun Muğla

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11 Şubat 2022, Cuma 19:57 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 19.18’de merkez üssü Gökova Körfezi olan Muğla’nın Bodrum ilçesinin 3.43 kilometre açığında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.91 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent genelinde de hafif şekilde hissedildi. 

"Gelişmeleri takip ediyoruz"

AFAD: "Geçmiş olsun Muğla. Bodrum açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz"

DHA

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