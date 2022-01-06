AFAD personel alım sonuçlarına göre 1749 kişi kurumda işbaşı yapacak. Konuyla ilgili AFAD tarafından yapılan açıklamada taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak personel için boş pozisyonun 5 katı kadar aday başvuru aşamasını geçebilecek. İşte, 2022 AFAD sözleşmeli personel alımı hakkında detaylar ve işe alım kariyer kapısı sonuç sayfası…

AFAD PERSONEL ALIM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, AFAD personel alım sonuçları 6 Ocak 2022 Perşembe saat 10.00 itibariyle (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden adayların erişimine açılacak.

Başvuruda bulunan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.

2022 AFAD SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar 06.01.2022 Perşembe gününden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde (14.01.2022 Cuma günü saat 18:00’a kadar) dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup posta dışındaki başvurular (e-posta, faks, vb.) kabul edilmeyecektir. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. (14.01.2022 Cuma günü saat 18:00’a kadar Başkanlığımıza ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır)

Giriş (sözlü) sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler, itiraz sürecinin tamamlanmasını müteakip, Başkanlığımız www.afad.gov.tr adresli internet sitesi “Duyurular” bölümünde ve Kariyer Kapısında ilan edilecektir. Resmi internet adresi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.



