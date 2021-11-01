AFAD personel alımı yapacak! İşte aranan şartlar ve maaş...

Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, 1101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni için ilana çıkan AFAD, ayrıca çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı da gerçekleştirecek. Başvurular 18 Kasım’da başlıyor, 27 Kasım’a kadar sürecek.

ARANAN ŞARTLAR NELER?

Başvurular, e-Devlet'te Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Aranan şartlar arasında; sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak, 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (B) en az 60 puan kazanmış olmak koşulları var. Ayrıca erkeklerde 1.60-1.90 metre, kadınlarda ise 1.55-1.80 metre boyunda olmak gerekiyor.

MAAŞ NE KADAR?

Sözleşmeli arama kurtarma teknisyenine ödenecek brüt aylık ücret şöyle:

Hizmet süresi 5 yıldan az olanlar için 4 bin 340 lira, hizmet süresi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4 bin 375 lira, hizmet süresi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4 bin 410 lira, hizmet süresi 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar için 4 bin 450 lira, hizmet süresi 20 yıldan fazla olanlar için 4 bin 615 lira. Brüt ücretlere her yıl için memur maaşlarına yapılan zam oranında artış sağlanacak.