AFAD ve İstanbul Valiliği'nden WhatsApp ve sosyal medya uyarısı
AFAD'dan yapılan açıklamada, İstanbul'daki depremin ardından sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi uyarısında bulunuldu. İstanbul Valiliği de WhatsApp gruplarında dolaşan ses kaydı ile ilgili harekete geçildiğini belirtti
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, İstanbul'daki depremin ardından sosyal medyada, özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi uyarısında bulunuldu.
AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, depremin gün ve saat verilerek önceden bilinmesinin bugünün teknolojik imkanlarıyla mümkün olmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." denildi.
VALİLİK'TEN DE UYARI GELDİ
İstanbul Valiliği de WhatsApp gruplarında dolaşan ses kaydı ile ilgili harekete geçildiğini belirtti.
Açıklama şu şekilde:
Kıymetli İstanbullular, Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz.
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AA