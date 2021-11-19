AFAD’dan deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı. Saat 15.40’ta Erzurum’un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki 12 saniye süren depremin yerin 5,18 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremin Erzurum merkeze 52 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği anımsatıldı. Açıklamada, depremin en yakın yerleşim birimi olan Erzurum’un Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesi’ne uzaklığının 3,04 kilometre olduğu kaydedildi.

Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Biriminden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde şu ana kadar Marifet köyünde 1 vatandaşın yaralandığı bildirildi. Olay yerine 5 adet 112 ambulansı ve 2 UMKE ekibin görevlendirildiği belirtilerek Erzurum İl AFAD Müdürlüğünce olay yerine 6 araç ve 24 personelin sevk edildiği kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre de haberleşmede kesintiye yol açan olumsuz bir durum oluşmadı.

Kayabaşı köyü yolunun heyelan nedeniyle kapalı olduğunun öğrenildiği ve kara yolları ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi. Türk Kızılayın Erzurum ve Ağrı’da 3 ikram ve bir haberleşme aracını olay yerine yönlendirdiği, hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine intikal halinde olduğu ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

AA