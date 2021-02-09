Türkiye AFAD'dan İstanbul açıklaması: Yaralılar var

AFAD'dan İstanbul açıklaması: Yaralılar var

Türkiye

AFAD'dan İstanbul açıklaması: Yaralılar var

İstanbul'da dün akşam etkili olan fırtınayla ilgili açıklama yapan AFAD, 'İstanbul'da şu ana kadar 18 ilçeden toplam 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi, 191 araç hasarı, bir halk ekmek büfesi hasarı bildirilmiş, 3 kişi ise yaralanmıştır' dedi.

09 Şubat 2021, Salı 12:59 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, İstanbul'da dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle 3 kişinin yaralandığını, 18 ilçede 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi olayının meydana geldiğini, 191 araç ile bir halk ekmek büfesinin hasar gördüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilçede ağaç devrilmesi ve çatılardan parça düşmesi gibi olaylar yaşandığı, bazı araç ve iş yerlerinde zarar oluştuğu hatırlatıldı.

Şu ana kadar 18 ilçeden 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi, 191 araç hasarı, bir halk ekmek büfesi hasarı bildirildiği ifade edilen açıklamada, olaylarda 3 vatandaşın da yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği, tüm ihbarların ivedilikle değerlendirilerek ekiplerin sevkinin sağlandığı ve gelişmelerin takip edildiği vurgulandı.

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