Türkiye AFAD'dan son dakika açıklaması! Sel felaketinde can kaybı yükseldi

AFAD'dan son dakika açıklaması! Sel felaketinde can kaybı yükseldi

Türkiye

AFAD'dan son dakika açıklaması! Sel felaketinde can kaybı yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz’deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 74’e yükseldiğini bildirdi.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 19:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

AFAD’dan Batı Karadeniz’deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu’da 62, Sinop’ta 11, Bartın’da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi. Sel afeti sonrası Bartın’ın Ulus ilçesinden 341, Kastamonu’dan 1480, Sinop’un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği açıklandı.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
ÖTV düzenlemesi yerlileri sevindirdi
Hakan Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Şirin Sever
Doğa anlatınca anlarsınız belki!
Şirin Sever
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Müsilajı unuttuk bile
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Mülteciye öfke, Altındağ’dan tehlike sinyalleri
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Askeri amaçlar haricinde ilk kez Ayancık'ta kuruldu