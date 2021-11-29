Türkiye AFAD'dan son dakika uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

AFAD'dan son dakika uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Türkiye

AFAD'dan son dakika uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını duyurdu.

29 Kasım 2021, Pazartesi 18:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da etkili olan ve hızı zaman zaman 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 19 vatandaşımız yaralanmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını önemle rica ederiz" denildi.

ANKARA (DHA)

İlgili Haberler
Lodos can aldı! İstanbul ve Zonguldak'ta 5 kişi hayatını kaybetti


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Hakan Çelik
Ulaşımda yeni çözüm
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Ne demek bu?
Rauf Tamer
Şirin Sever
İnsan nasıl bu kadar çürür?
Şirin Sever
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Uygarlığın ölçüsü kaç metrekare?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
O erkek çocuk...
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 29 Kasım 2021 korona tablosu açıklandı mı?