Türkiye AFAD'dan 'Ukrayna' açıklaması

AFAD'dan 'Ukrayna' açıklaması

Türkiye

AFAD'dan 'Ukrayna' açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ukrayna’daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesinin bölgeye gönderildiğini açıkladı.

25 Şubat 2022, Cuma 18:36 Son Güncelleme:
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AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna’daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 tır yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz" denildi.

İHA

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