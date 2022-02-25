AFAD'dan 'Ukrayna' açıklaması
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ukrayna’daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesinin bölgeye gönderildiğini açıkladı.
25 Şubat 2022, Cuma 18:36 Son Güncelleme:
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AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna’daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 tır yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz" denildi.
İHA
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